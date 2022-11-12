這臉打的好腫！有男子日前收到2張罰單，但他看了罰單中的照片後上網爆料，「台中行車請注意交通規則，有可能同案點開多張罰單，請大家注意」；對此，眼尖網友一見瘋狂打臉原PO，「兩個違規看得懂嗎？乖乖繳錢啦！還敢po文出來丟臉」、「拜託你以後去坐公車」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳2張罰單，他表示「台中行車請注意交通規則，有可能同案點開多張罰單，請大家注意」；從照片中可見，男子在同一地點台中市南屯區精科北路與精科路口，遭開2張罰單日期同為10月3日，但分別為下午5時57分與5時58分，僅相隔1分鐘。

騎士在網路上PO網爆料，並抱怨同一地點、時間被開2張罰單，但眼尖網友看了之後打臉他「要注意你出沒」。（翻攝自臉書爆料公社）

但是罰單內容不同，1張是「不遵守道路交通標線指示」，另1張則是「轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示」，分別被開罰900元與600元。

貼文一出，網友紛紛留言表示「兩個違規看得懂嗎？乖乖繳錢啦！還敢po文出來丟臉」、「拜託你以後去坐公車」、「罰單最好不要po上來會被公審的，除非你對」、「注意你出沒吧」、「笑死，第一次看到爆料到臉超腫的」、「兩張是不同的啊」、「這明明就檢舉的非常妥當」、「違規就違規，要小心什麼，是小心你這三寶的出沒吧」。