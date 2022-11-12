俗話說「人要衣裝，佛要金裝」，服裝搭配可以透露出一個人的格調，但昂貴的衣服才能穿出質感嗎？一名男網友表示，自己捨不得花太多錢治裝，因此衣服多半是NET、UNIQLO、無印良品等品牌，但他也擔心，脫下外套露出衣服的品牌後，「形象就破滅了」。貼文一出，許多人無法認同，直說個人的品味才是關鍵。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，自己月薪將近5萬，但每個月有許多固定支出，捨不得花大錢治裝，卻又很在意自己的穿搭好不好看，認為NET、UNIQLO、無印良品等品牌，不僅款式多元，價格又相對親民，直說：「簡直是我的天堂」。

「女友好像捨不得我穿這些衣服，常常買一些比較好的衣服給我」，原PO表示，女友並沒有覺得上述品牌的衣服不好看，但又常常送他價格較高的品牌服裝，讓他不禁疑惑，即便身材不錯、穿搭好看，會不會別人看到衣服的品牌就瞬間形象破滅，「行頭這東西，很重要嗎？」

文章曝光後，多數網友認為，不必盲目追求品牌，個人品味和風格才是關鍵，「看看某些猴子，也是很容易把精品穿成地攤貨」、「我衣櫃80%都來自無印或UQ，一個人的魅力不在於外在行頭，所謂的質感也並非用錢堆砌」、「能把平價品牌穿的好看才是真的帥」、「穿搭這種事是從內而外，很多人都穿高端品牌，但聊天內容空洞到不行」、「衣服配件永遠都是附加的，重要的是自我本身」、「我主管年薪千萬也常穿UQ」。