鄭名琁醫師為機構募款沐浴車。（TVBS提供）

王君瑜醫師募集善款。（TVBS提供）

畢嘉士社會福利基金會在屏東偏鄉開展多項長者照顧服務，近日TVBS頂尖事務所三位女神醫師李旻珊醫師、鄭名琁醫師、王君瑜醫師聯合宣傳高齡化社會公益活動，希望募集善款，幫助長年臥床行動不便的長輩，引進屏東縣首輛到宅沐浴車。

談起此次合作，醫師們收到畢嘉士社會福利基金會邀請立即答應，希望透過自己的小小影響力，一同參與宣傳募款。畢嘉士社會福利基金會表示：「看到醫師常在社群與節目上分享專業的衛教知識，常宣導公益活動回饋社會，於是提出邀約，非常榮幸有機會合作。」

對於長年臥床行動不便的長輩們，鄭名琁醫師談起昔日經驗：「之前在病房看到已經好幾個月沒洗過澡的病人，一進到浴缸原本緊繃的肌肉，浸泡到熱水後頓時全身放鬆，病人形容浸泡到熱水的那刻，讓他感覺像回到母親的懷抱很舒服，也不再害怕自己身上會有長期臥床及疾病的異味而感到自卑，當天晚上更是他生病以來睡得最好的一晚。」

李旻珊醫師也分享，過去曾有一位因中風而臥床的奶奶讓她印象深刻，奶奶的唯一女兒單親，帶12歲的孫女，一家三口的經濟重擔都在女兒身上，女兒常常天還沒亮就起床出門工作，晚上回到家已接近午夜12點，只能孫女回家後幫忙先換尿布，在女兒唯一的一天休假日擦上一次澡。

每次居家治療，護理師會很細心地幫奶奶換鼻胃管還有長期臥床的褥瘡傷口，時間許可下會幫奶奶再擦澡，雖然奶奶沒有辦法口語表達，但可以看到奶奶的表情透露出感謝和幸福，「有一次還看到她的眼角泛著淚光，那樣的神情我至今忘不了」。

王君瑜醫師曾照顧重症及燒燙傷加護病房多年，深刻體悟許多大眾認為的日常，卻是老人家們的奢望，「只是用溫熱的水擦澡就有可能會讓失能老人落淚，更何況是到府洗頭洗澡！」故事皆令人動人。

醫師曾照顧重症及燒燙傷加護病房多年、我深刻體悟許多我們認為的日常、卻是老人家們的奢望、只是用溫熱的水擦澡就有可能會讓失能老人落淚；更何況是到府洗頭洗澡！

邁入高齡化的社會，許多家庭正面臨照護失能臥床的長者挑戰，屏東的畢嘉士基金會正在籌募一台到宅沐浴車輛，希望服務更多臥床長輩。由專業人員組成團隊，駕駛內裝設備的沐浴車，就能在一坪半空間，幫助臥床者洗澡，特別是團隊中有專業護理人員，不僅提供沐浴，還能針對三管病人進行傷口護理，與家屬分享衛教指導。