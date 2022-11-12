美國通膨降溫激起聯準會（Fed）12月升息幅度減為2碼的市場預期，帶動美股一飛衝天，標普500與那斯達克指數周線分別創下6月與3月來最大升幅。下周投資人聚焦10月零售銷售與零售巨頭財報，數據將影響聯準會升息意向，並牽動美股走勢。

美國10日公布，10月通膨率為7.7％，優於市場預期，顯示通膨自逾40年高點回降，激勵美股連續2個交易日走高。標普500指數11日揚升0.9％，收在3,992.93點，科技股雲集的那斯達克指數躥揚1.9％，報11,323.33點，道瓊指數小漲0.1％，報33,747.86點。

標指與那指周線分別躥揚5.9％與8.1％，分別寫下6月與3月來最大漲幅紀錄，另道指全周攀升4.1％。

通膨降溫帶動美債勁揚，殖利率大幅滑落，美元下跌，美股躥高。科技股表現格外出色，收復今年來的部分跌勢，並未受到加密幣交易所FTX破產和幣圈危機影響。

亞馬遜與谷歌母公司Alphabet 11日股價分別收高4.3％與2.6％，周線皆狂飆近11％。「女股神」伍德（Cathie Wood）的旗艦基金方舟創新ETF周線飆漲15％。

聯準會為了抑制通膨巨獸今年來激進升息，嚴重打擊風險性資產的表現，通膨回降讓市場重燃聯準會放緩升息期望。

聯準會繼四度升息3碼後，利率期貨盤顯示，投資人押注12月14至15日的例會升息幅度可望減為2碼，終端利率在明年達到4.8％左右。目前在3.75％至4％區間。

值得一提的是，通膨仍遠遠高於2％目標，部分分析師認為美股僅是熊市反彈。

美國預計16日公布10月零售銷售報告，將能一窺年終購物旺季前民眾的消費狀況。路透社調查分析師意見，預期數據月增0.8％。若數據強勁代表央行得再加把勁讓經濟降溫，將是市場不樂見。多家零售巨頭將在下周公布業績，沃爾瑪與家得寶上季財報將在15日出爐，Target緊接著在次日公布。