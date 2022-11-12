國民黨台北市議員徐巧芯狂打民進黨台北市長候選人陳時中，引發熱議。徐巧芯今天(12日)在臉書表示，她因為在臉書發文講綠營側翼被檢舉，被禁言6天。媒體人韋安驚訝表示，說中了？！徐巧芯「閉嘴」就是最大變數？

韋安稍早在臉書表示，根據《風傳媒》報導稱，徐巧芯曝光陳時中與人妻「十指緊扣」的照片，讓部分國民黨內人士及台北市議員不滿，認為沒必要在國民黨台北市長候選人蔣萬安選情穩定時出這險招，反刺激了綠營基本盤歸隊。徐巧芯現在回家躺平，不說話了，看會不會最後又翻盤？

韋安晚間在臉書貼文表示，徐巧芯在臉書透露，她因為發文講綠營側翼遭檢舉，被臉書禁言6天，目前正在申訴中！韋安不禁表示，說中了？！徐巧芯「閉嘴」就是最大變數？《中時》幾小時前就報導，如果徐巧芯躺平，不再說話了，台北選情可能「翻盤」。現在徐巧芯果然被臉書禁言6天，未來的選舉結果，可能不可預測。

網友回應表示，「又回到戒嚴時期了嗎？」、「我最近也被禁止按讚，申訴也沒用」「幸好她(徐巧芯)有準備備用帳號，只是觸及率可能會有影響」。