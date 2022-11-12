民進黨12日在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」造勢，欲在選前為民進黨台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍催票。總統蔡英文指出，中央政府明年總預算金額史上最高，投給民進黨籍候選人，中央、地方才能一條心照顧更多人，也強調此次選舉是中共20大後第一場選舉，全世界都在看，台灣人一定要挺身而出，向世界傳達正確訊息。

蔡英文說，在2016年選前之夜，她承諾要把台灣人的熱情化作改革動力，2020選前之夜則告訴台灣人要有捍衛主權跟守護民主的決心，現在則要告訴大家要對的人、會做事的人。

蔡英文以2018年高雄市選戰舉例，當時對手不斷以「又老又窮」羞辱城市，卻成功當選市長，讓高雄市民2年投了3次票，高雄才重回正軌。因此，選民今年一定要投對人、會做事的人，城市才能光速進步。

蔡英文強調，中央政府明年總預算金額是史上最高，若地方政府欠缺執行力，中央的政策規劃必定打折扣。如果選民關心國家安全、能源轉型、小孩與長輩福利，一定要投給民進黨籍縣市長候選人，讓中央、地方一條心，照顧更多人民。不只如此，今年大選更是中共20大後第一場選舉，全世界都在關注台灣。

蔡英文表示，雖然許多人說總統選舉跟地方選舉不一樣，可是2018年的選舉結果，被中國視為能對台灣與取予求的訊號，不到2個月便推出一國兩制台灣方案。然，有些人為了選舉指責民進黨只會「抗中保台」，更說投給民進黨，就是投給戰爭。

蔡英文說，實際上，自她執政以來，國際社會從未把台灣視為破壞現狀的一方，反而是愈多國家將台灣的民主與安全視為國際秩序和平穩定的關鍵。她強調，台灣人對民主的堅持不是挑釁，面對極權擴張，台灣越要守護民主，做好準備，如此一來，中國冒進機率越小，台灣越堅定、團結，就越安全。

蔡英文表示，有自信、做好準備的團結台灣，是國際社會最支持的台灣，故她堅守「4個堅持」、推動「4大韌性」，也未屈服於一國兩制台灣方案，更沒有讓走進香港中聯辦的人成為總統。

蔡英文表示，當全世界都在支持民主台灣，台灣人更要支持台灣民主，11月26日當天一定要給全世界正確訊息，讓世界更支持台灣。