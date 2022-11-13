台北大學社科院USR辦公室今與台灣鳶山社會實踐協會合作，辦理第三屆「老大人音樂節」，邀請近500名的社區居民和師生參與。（北大社科院USR辦公室提供）

台北大學社科院USR辦公室今與台灣鳶山社會實踐協會合作，辦理第三屆「老大人音樂節」，邀請近500名的社區居民和師生參與，欣賞在地長者團體共同演出，其中不少65歲以上的長者展現鑼鼓、合唱等才藝。北大社科院表示，老大人音樂節已成為校內及在地認同的節慶，USR計畫明年預計轉型為「高齡社區研究中心」，過去5年的舉辦活動經驗將成為高齡研究和教學的重要基礎。

北大教授曾敏傑、社工系老師劉素芬和通識中心老師林子晴帶領「藝術輔療與高齡社會服務」40名學生擔任老人音樂節志工，邀請在地團體「土城豐樂-千歲鑼鼓班」、「泛音樂團」、「佳齡合唱團」、「鶯歌永吉-薩克斯風班」、「紫京城合唱團」表演，學生也組成成「小魚老師健康操」帶領長者活動筋骨。

北大社科院USR辦公室指出，「土城豐樂-千歲鑼鼓班」是新北市最早成立的千歲鑼鼓班，成員年齡跨足65到93歲；「泛音樂團」是安溪國中弦樂團學生，畢業後仍持續服務社區；「佳齡合唱團」則是新北市首見由失智症長者組成的合唱團，透過音樂延緩老化；「鶯歌永吉社區發展協會-薩克斯風班」也是由平均65歲的成員組成的團體。

考量現場來賓是長者，學校也特別增加輪椅保留席，曾敏傑表示，北大校園有越來越多輪椅長者，呼應高齡化趨勢，輪椅族隱藏了許多需求，因此藉由這次音樂節，希望讓輪椅長者走進北大，也讓師生對輪椅長者有初步接觸，希望未來能逐步成立輪椅團體，長期建立關係，發展出幫助他們的方案。

為了邀請輪椅長者參與活動，計畫成員也在北大特區各公園及松竹梅街走訪近30組輪椅長者及陪同者，其中有7位長者願意出席音樂節，問券也發現有近6成長者每周進北大散步超過3次以上，以早上、傍晚最常，且有保養輪椅習慣者不多，大部分都是壞掉才維修。

曾敏傑說，老大人音樂節已成為北大在地重要節慶，社科院USR計畫明年度也將轉型為「高齡社區研究中心」，過去5年來節慶計畫累積的能量，也將成為研究與教學重要的基礎。