民進黨北北基桃市長候選人共推「1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見，月票將從1280元降到1200元。民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，他大力推動的交通政策「首都通」，將實現城市的交通平權，讓城際間的差距縮小。

蔡適應今(12日)在臉書粉專貼文表示，他和台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、桃園市長候選人鄭運鵬 ，共同宣布未來合作推出首都通交通月票1200元，落實綠色交通、2050淨零排放的目標。首都通交通月票1200元，代表我們整合首都圈的市民朋友，在工作、生活、就學等多方面，大力來推動的交通政策，首都通將能夠實現，城市的交通平權，讓城際間的差距縮小。

蔡適應接著指出，我們將納入台鐵/捷運、國道客運、市區公車、公共自行車等，多個我們要經常使用的運具，未來只要有一張首都通票卡，在基北北桃就能暢行。而首都通交通月票1200元的推動，就是為了降低使用國道的車輛，過去幾天，因為天災的關係，國道一號汐止路段不好通行，造成許多朋友的困擾，所以加速來推動首都通政策，希望透過基北北桃的合作，提供首都交通1200的誘因，鼓勵使用大眾運輸工具，減少對於國道的依賴，降低使用自家車輛通勤。

蔡適應表示，過去的基隆、現在的基隆、未來的基隆，他們在構築政策方向時，要考慮這三個面向的城市發展，以過去為借鑑，用現在的政策方向做衍生，提供市民未來的願景！他有能力帶領基隆前進，也有能力做跨區域、跨中央部會的平行整合，11月26日接棒基隆、延續光榮，基隆市長懇請支持。