大陸四川省重慶市有男子因為腳有些不舒服，便前往某間醫院看病，他在醫院的安排之下，接受了1位女醫師診斷，女醫師詢問他「腳麻嗎？」，但他卻聽成「叫媽媽」頓時感到很困惑，不過在女醫師幾次的詢問下「腳麻嗎？」，他竟然羞澀的回應「媽媽」，其對話過程也笑翻了一旁眾人；網友看完影片後也笑翻表示「直接打包當女婿」、「有做女婿的潛質」。

綜合陸媒報導，日前四川省重慶市有男子因為腳不舒服到醫院看病，在醫院的安排下，他被1名女醫師看診，2人對話的過程，也鬧得一旁眾人哄堂大笑，瞬間成為了「大型社死現場」。

從影片中可見，女醫師指著男子的膝蓋詢問「這裡嗎？」，男子簡單回應後，竟聽見女醫師再問「這裡『腳麻嗎』」，男子突然困惑愣住，女醫師見男子沒反應，又再問到「腳麻嗎」，男子聽了2次後便羞澀地對著女醫師喊著「媽媽」。

這時候，女醫師也有些錯愕，稍微提高音量並放慢語速詢問，「腳、麻、嗎」，男子又更疑惑了，反回女覆醫師「叫媽媽，我不是叫妳媽媽了嗎？」，女醫師有些翻白眼再次說到「我問你是不是腳麻了嗎？這裡」，男子才突然意會出來表示「這隻腳不麻，但這隻腳麻」。

影片一出，網友全笑翻表示「收個女婿也不錯」、「人生社死現場，一輩子挺快的，忍忍就過去了」、「笑了無數遍啊」、「直接打包當女婿」、「有做女婿的潛質」、「真的好像叫媽媽」、「普通話腳麻嗎，重慶話就是叫媽媽」。

不過，另外有網友則覺得這段影片似曾相識，懷疑影片內的聲音部分是另外合成的「這不是網路上的段子嗎」、「擺拍的，原影片紅了好久了」、「這是幾年前的影片了，單純做了合成處理」、「一年前的了」、「這個影片就是用其他的原聲」。