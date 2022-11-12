桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競逐。YouTuber「桃園孫先生」12日在桃園市蘆竹區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，結果，張善政以47票遙遙領先鄭運鵬的24票，兩人差距達23票。

桃園孫先生12日晚間在YouTube直播「桃園市長民調大對決」街頭民調，地點在蘆竹區，列出張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清等4位候選人，詢問「桃園市長會投誰」？結果，張善政以47票領先、鄭運鵬以24票居次、鄭寶清拿到2票居第三、賴香伶0票為第四。

選擇選張善政的民眾表示，「善良，又做過行政院長」、「討厭綠色的跌停板」、「欣賞他的學識」、「很正直」、 「很務實，人又老實」。還有一位選張善政的婦人坦言，原本她想投鄭寶清，但為了不讓鄭運鵬當選，所以選張善政。

選擇鄭寶清的民眾認為，「沒政黨包袱，通常會講真話，我都投講真話的人」。

選擇鄭運鵬的民眾表示，「當選機率比較大」、「他有政黨資源、行政優勢，民進黨做得不錯，老年人一年還有8000元，我們滿65歲就不用繳健保費」。