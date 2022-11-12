大陸防疫政策有轉向跡象，著重企業生產與供應，大陸商務部12日表示，將不斷完善重點外貿企業白名單，並執行好白名單制度，不得擅自要求停工停產，保障產業鏈和民生供應重點企業。

商務部消費促進司副司長安寶軍指出，指導各地不斷完善重點外貿企業白名單，進一步細化封閉工作預案和操作流程，確保外貿企業生產不中斷、運輸有保障，便利國際商務人員往來。

安寶軍表示，要與重點外資企業保持即時溝通，及時掌握企業受疫情影響情況，積極協調解決困難問題。圍繞重點外資企業鏈上關鍵生產性工廠和倉儲物流企業，強化服務保障，確保產業鏈供應鏈穩定。

在生產方面，安寶軍指出，疫情發生期間，要全力保障物流暢通，對事關產業鏈全域和涉及民生保供的重點企業，要按照白名單制度，不得擅自要求停工停產。

安寶軍表示，在商貿領域將重點進行疫情防控，嚴格做好農產品批發市場、商場、超市、餐館等重點場所疫情防控，科學精準落實落細各項措施，不得隨意要求擴大核酸檢測範圍，尤其對承擔應急保供任務的批發市場、農貿市場、商超等，不能「一關了之」。