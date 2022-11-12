43歲好萊塢男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）在接演DC英雄電影《水行俠》後，粗獷性感形象讓他爆紅，更一度成為全球最帥男人；傑森摩莫亞最近上節目宣傳新作品，聊到越來越不想穿衣服，愛上只穿夏威夷傳統服飾Malo，沒想到當眾開始脫衣服，剩下一塊布遮不住屁股蛋。

近期傑森摩莫亞特地上知名主持人吉米基墨的節目，宣傳他最新作品《秘語夢境》；過程中傑森摩莫亞分享他回家鄉夏威夷度假的美好回憶，幾乎天天只穿當地傳統服飾Malo出海，坦言「其實很不想穿衣服」。

傑森摩莫亞在節目脫到剩下一件Malo，大方露出屁股蛋。（圖／摘自Jimmy Kimmel LIVE IG）

在吉米基墨好奇問，傑森摩莫亞是否穿著Malo，他二話不說從沙發站起來，把身上的西裝全部脫掉，露出僅穿著Malo的身軀，胸肌、腹肌和滿滿肌肉的四肢全被看光；而傑森摩莫亞的重點部位雖然被Malo遮住，但他還俏皮地轉過身把光溜溜屁股蛋給觀眾看，讓女粉絲看了都臉紅心跳。

傑森摩莫亞在成為水行俠之後，2018年榮登由美國電影網站「TC Candler」選出的全球最帥臉孔第一名，粗獷又成熟的魅力，加上全身壯碩肌肉，滿分男人味讓他擁有大票粉絲；不過，傑森摩莫亞早已死會，大他12歲的女星麗莎波奈是他的女友，也是他的前妻。