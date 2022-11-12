根據媒體引述迪士尼的內部備忘錄指出，迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）11日宣布一系列撙節成本措施，其中包含凍結人事與裁員。

查佩克在備忘錄提到，「我們將尋求各種營運與人事管道以減少支出，我們還預期在該審視過程中，將會包含部分裁員」，不過他並沒有透露可能的裁員人數。迪士尼目前在全球約有19萬名員工。

除此之外，迪士尼還禁止主管進行不必要的商務旅行，盡可能改用線上會議。查佩克並指派財務長麥卡錫（Christine McCarthy）與法律顧問古特瑞茲（Horacio Gutierrez）成立撙節成本任務小組，負責審查公司行銷、內容和行政支出。

迪士尼股價11日收漲5％到95.01美元，總計年初迄今該股價已經重跌大約四成。

迪士尼日前發布第三季財報，結果不如市場預期。其中被視為主力業務的的影音串流服務Disney＋的訂戶人數雖然持續增長，但隨著成本也快速膨脹，導致該業務仍舊慘虧15億美元。這也使得Disney+自2019年推出以來，至今虧損金額累計已超過80億美元。

不過查佩克在當時也對投資人信心喊話，聲稱如果市場發展沒有其他變數，Disney+業務仍有希望在2024年實現轉虧為盈目標。

近來由於景氣能見度不佳，新一波裁員潮正席捲美國科技與媒體產業。上周臉書母公司Meta宣布將裁減11,000名員工，華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）也打算裁撤逾1千人。此外內情人士透露，Comcast旗下的NBC環球集團考慮加入裁員行列，並將針對57歲以上的資深員工提供優退方案等。