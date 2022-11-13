根據《震傳媒》台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安以34.7％領先民進黨陳時中的26.2％、無黨籍黃珊珊的21.7％。另外，《美麗島電子報》日前公布的台北市長民調，蔣萬安34.3％、陳時中27.7％、黃珊珊22.4％。媒體人吳子嘉表示，現在沒有決定的是中間選民、年輕人，而黃珊珊在中間選民的部分，原本是第一名，有40％，現在掉到25％。

吳子嘉12日在《董事長開講》網路直播節目中表示，《美麗島電子報》和《震傳媒》的台北市長民調，都是民調專家戴立安一起做，所以他把兩份民調連在一起看，他們從2022年3月就長期追蹤。10月上旬做過一次民調，3人呈現麻花狀時，當時很多人罵他，黃珊珊怎會是第二名，說這是不可能的事。

吳子嘉接著表示，當時黃珊珊就是第二名，因那時的陳時中多背，他的組織盤、競選總部亂七八糟、非常混亂，但是差不多10月中旬開始，總統蔡英文介入，一個禮拜的廟口開講，陳時中的民調就被拉上來了。10月上旬，陳時中在民進黨的支持度只有71％，黃珊珊還拿到很多民進黨支持者的支持，蔣萬安在國民黨的支持度是82％；11月上旬，陳時中民進黨的支持度為85％，民進黨的票全部集中。而蔣萬安在國民黨的支持度也到達85％、86％。

吳子嘉點出，中間選民的部分，黃珊珊是第一名，以前是40％，其他兩個人各為20％。但是黃珊珊現在掉到25％，其他兩個人是20％，差距在縮小中。因為沒有決定的是中間選民、年輕人，蔣萬安、陳時中在50歲以上的票都非常穩定。