成立25年的網通台廠展達通訊，在經歷2018年的巨額虧損後，如今站穩成長態勢。其中，反轉營運的關鍵，是一趟擺脫中國毒客戶、借力使力轉進歐美的精采籌謀。

放棄花費巨資建立的生產線，又對貢獻營收7成的客戶說掰掰，這些看似不合常理的決定，卻成了公司擺脫營運低谷、重新找回成長動力的關鍵。

今年年底即將興櫃轉上市的展達通訊，就是這個壯士斷腕故事的主角；而在故事背後，更有著展達成功擺脫中國客戶箝制、漂亮轉進歐美市場的精妙籌謀。

技術領先 卻被中國客戶箝制

1997年成立的展達，創業初期就在網通領域展現不俗的技術能耐。在那個還是用電話線上網、傳輸速度僅每秒64K的時代，展達已推出可達每秒2M的高速傳輸產品。

2008年，展達還曾被美國科高（Google）看上，成為當時Google Fiber高速網路計畫的產品供應商，「那是業界最小的通訊終端設備，可以做到與香菸盒一樣小。」展達技術長李徽欽說明。

然而在2010年後，美國傳統電信商開始猛補光纖網路，Google Fiber的市場則受到壓縮；至於展達，雖然與科高的合作收穫有限，卻搭上中國網通業者快速發展的順風車。這個目前由母公司群光持股45％、被視為群光集團「小金雞」的展達，全年營業收入從2014年的28.6億元，逐年向上，到2016年已經衝破50億元的規模。

然而，即使營收快速成長，但獲利與毛利卻雙雙下滑，展達更在2017年面臨營收反轉向下的危機。也就是在那一年，和碩網通事業群業務大將陳秋龍加入展達擔任總經理，一趟讓展達找回火力的「出中國記」，也是由他拍板啟動。

回憶「入隊」過程，陳秋龍表示，他是被已故的群光前副董事長林茂桂「三顧茅廬」誠意打動；但他沒想到，就在正式報到的前一刻，林茂桂忽然拋出一句「提醒」，「他說，展達其實有些麻煩，『上任之後你就會了解』。」

2017年11月，陳秋龍就任展達總經理的第一件事，就是和林茂桂飛去中國拜訪客戶。那是在中國有著前兩大品牌地位的重要客戶，名號響亮，且當時對展達的營收貢獻度高達7成。但很快地，陳秋龍就體會到何謂「麻煩」了。

「客戶付款期是180天，而且還是給票，兌現還要再等6個月。」不只如此，客戶要求展達採用「無法生產通用型網通產品」的特定設備，製造完成後的驗證生意也被客戶自己拿走，「我在回程的飛機上，就說這個客戶不能做，根本沒辦法賺錢。」陳秋龍直言，繼續做下去，展達會變成這家中國業者的專屬工廠，更會失去設計研發的開案能力。

於是，在2018年，陳秋龍決定放棄原已為此客戶投入上億元建置的產線，也等同放棄這個大客戶的後續訂單，但下一步呢？

《今周刊》(第1351期)

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