年輕族群興起「FIRE」運動，遠離令人疲倦的職場追求「財務獨立，提早退休」，不過有不少人實際執行後，皆開始懷疑起自己這項決定。就有兩名年輕人原本計劃在40歲以前實現財務獨立並退休，但在意識到自己與親友相處的時間被大幅壓縮後，決定放棄這項計畫。

美國媒體網站CNET報導，FIRE運動於1992年興起，並在過去15年於千禧世代間盛行，儘管每個人在過程中作法不一，但起手式都大同小異，多是在20歲時找到一份高薪的工作，省吃儉用存下50%到75%的所得，然後在遠低你收入水準的地方生活，或是透過兼職、投資來增加收入。

想要達到預期的數字，就必須極盡所能的省錢。總而言之，有所失才能有所得，提早退休聽來誘人，但也引來不少抨擊，在工作過勞而輟學的情況屢見不鮮，這也讓人意識到，他們所失去的是無價的人際關係及生活體驗。

財務規劃公司Piece of Wealth Planning財務顧問強森（Jovan Johnson）表示，過程需要嚴格恪守紀律，以及不小的犧牲，為了更有效率的存錢，一些追求FIRE的人們放棄很重要的事，例如與家人和朋友旅遊。

32歲的Merz就是如此，為了FIRE拚盡全力，卻對生活不再抱任何期待，自信能存很多錢的她坦言，自己無法在省吃儉用的情況下，過上快樂又充實的生活，大幅壓縮與朋友相處的時間，並認知到單身的她收入仍難以企及已婚並領雙薪的朋友，在執行五年後毅然決然放棄FIRE。

另外，理財部落客Sall更因此陷入婚姻危機，過於投入累積財富，與妻兒相處的時間大幅減少，直到某次妻子憤怒表示她受夠了，並質問「這就是你要的生活？」，他才決定放棄FIRE，並表示自己不會為了實現個人目標，而漠視與妻子作為夫妻的共同目標。

如今兩人都擁有比過去更好的財務狀況及生活，強森強調，不需要太過極端儲蓄達成目標，應該先設想退休對自己的意義，並制定一套計畫找出平衡FIRE與生活之間的最佳方案，系統性的管理財務，能夠享受生活的同時，又能儲蓄以達成目標。