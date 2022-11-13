桃園市長選舉藍綠角力，中廣與蓋洛普11日發布選情最新民調，國民黨市長候選人張善政仍以支持度31.24％穩定領先，民進黨市長候選人鄭運鵬獲25.77％支持暫居第二。中廣董事長趙少康當天在臉書分析指出，近期有日本政治學者認為，這次民進黨只能守住4至5個縣市，但他認為整個民進黨現在聲勢實在太弱，「想問蔡英文，民進黨能不能舉一件在最近3個月做的好事？」

趙少康談到，近期有日本政治學者認為，這次民進黨只能守住4至5個縣市，但他認為整個民進黨現在聲勢實在太弱，根本原因也很簡單，「施政太爛」，想問蔡英文，民進黨能不能舉一件在最近3個月做的好事？一件就好，「實際上就是連一件都舉不出來」。

趙少康指出，「現在民進黨變成被慣壞的孩子，胡作非為、施政乏善可陳，老百姓都看在眼裡。民眾對民進黨的包容再大也是有限度的，最後自己會做一判斷」；他認為，以目前的民調來看，民進黨情況確實很差，給民進黨一個教訓也只是剛好而已，如果民進黨做得這麼爛還能繼續操作「民主下的獨裁」，繼續獲得選民支持，那麼這個社會真的是沒有公平正義可言。