年底桃園市長之戰引發各界關注，因綠營握有現任市長鄭文燦執政優勢，這都的勝敗也被外界視為總統蔡英文的「黨主席保衛戰」。一份最新街頭民調卻顯示，在傳統綠大於藍的桃園市大園區，國民黨候選人張善政的票數遙遙領先民進黨候選人鄭運鵬。此消息引熱議，不少網友對此結果相當認同，有人更直呼這代表著「老天有眼」。

網紅「桃園孫先生」11日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清這4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張以25票領先，鄭運鵬以11票居次，鄭寶清拿到3票排第三，賴則以0票墊底。

桃園孫先生分析，這次街頭民調是在桃園市沿海的大園區進行，該區傳統上綠大於藍；3個月前他曾在此區進行街頭民調，當時的民進黨桃園市長候選人林智堅拿到26票領先，張善政以20票居次，賴香伶3票排第三，顯然林比鄭運鵬還強。

此結果掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「這個結果就證明了：老天有眼」、「世間因果有報，舉頭三尺有神明」、「這個政府對百姓做了什麼，大家都心知肚明」、「小英惡夢來了！桃園一輸，不辭黨主席無法服眾」、「鄭文燦執政8年還能輸，代表民進黨真的天怒人怨」、「桃園人要選善良的還是碰運氣的？」「我還是很好奇，到底有多少塔綠班死忠者，會違背自己深信不疑的『台灣價值』，去投給賺大陸錢的月月鳥？」