九合一選舉倒數不到20天，各縣市的選戰更是引起外界高度關注。昨（11）日前交通部長葉匡時就和國民黨文傳會副主委、新竹市議員候選人何志勇，以及國民黨立委鄭正鈐、桃園市長候選人張善政的新媒總監練鴻慶合體直播。葉匡時更在臉書上表示，「昨日下午到新竹支持我台大政治系學弟何志勇博士，預祝這位有內涵有理想有熱情的年輕人能順利選上新竹市議員」，引發討論。

鄭正鈐在臉書上表示，他在11月11日時和葉匡時、何志勇、練鴻慶一起從新竹市東門城圓環，步行到新竹火車站。鄭正鈐坦言，「烈日當空，邊走邊聊著東門城圓環這幾年來的改變，也思考著如何能重拾新竹車站商圈的昔日榮景」，從直播中也可以看到，何志勇認為，目前新竹車站台鐵六家線往新竹高鐵站的班次過少，加上六家車站走到新竹高鐵站也有距離，班次少缺乏便捷性，旅客趕車不便。葉匡時則給出建議，班次如果增加，則便利性相對提高，就會有更多乘客願意搭乘。

葉匡時也指出，政府應該多補貼初期公共運輸，養起運量，自然就會成功。同時葉匡時也大讚，何志勇是其台大政治系學弟、也是其妻蘇彩足在台大的學生，相當優秀，年輕有為。對於何志勇提出增加台鐵六家線班次，並搭配eBike倡導環保概念，他身為前任交通部長，相當支持這樣的想法。