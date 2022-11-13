百里侯選舉倒數計時，全台22縣市市長候選人競爭都非常激烈，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，就算民進黨輸掉台北市長和桃園市長，總統蔡英文都不會請辭黨主席，「蔡英文可以說目前台灣有危機不能下台，什麼陰謀都可能發生」。

吳子嘉告訴港媒《中評社》，民進黨的慣例是大選輸掉之後黨主席就要下台，但這次蔡英文如果桃園選輸，台北市也沒拿下，「都不會請辭黨主席」，吳子嘉更接著說，因為蔡英文要掌握主席的位置，才能主導2024的總統大選，而接下來就會有三種初選狀況，「一是徵召、二是舉辦初選讓大家競爭、三是沒收初選」，不過吳子嘉坦言「第三個機會比較小，因為蔡英文承受不起壓力」。

吳子嘉更分析，雖然現在民進黨內是副總統賴清德最有希望參選2024總統，但黨內「挺賴派」目前沒有什麼力量，反而是英系還有一個團體，同時在人情義禮之下，賴清德也不敢叫蔡英文下台，賴清德又沒有側翼，無法從旁協助。吳子嘉直言，蔡英文曾說「選輸會給國際什麼觀感？」就是在鋪陳「下台是讓別人稱心如意」，吳子嘉強調「下台只是一個政治倫理，但是權力是很實在的東西，蔡英文就是要主導2024黨內人選」。