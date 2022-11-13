每逢父親節、母親節，不少人都會選擇買台按摩椅孝親，然而，有男子在網上PO文要賣歷經風霜的按摩椅，其椅子上黑色皮革不僅褪色、破碎，甚至還脫落，但卻打算以5000千元出清，並表示「外觀看起來比較老舊，但功能一切正常」；網友一見嚇翻表示「你不說，我以為是電椅呢」、「要不要考慮賣給故宮？ 展覽應該會很多人來看」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張照片，照片中有台歷經風霜，遭閒置在一旁的黑色按摩椅，按摩椅上的黑色皮革不僅斑駁，還有大面積破碎、脫落，實在是有些慘不忍睹；而圖片中也有文字寫著「家中不用的按摩椅，功能一切正常，外觀看起來比較老舊，5000元出清，需自備貨車」。

賣家在網路上打算賣一台「古老級」按摩椅，且聲稱功能正常，網友一見狂搖頭，並建議可以送去故宮了。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「清垃圾還要5000？」、「是給買家5千嗎？」、「這不是（比較）老舊吧！根本爛光光」、「你不說，我以為是電椅呢」、「你肯放在家裡N年！佩服你了」、「原來是按摩椅啊我還以為是，行刑椅」、「極度節約風（還有阿嬤的味道）」、「要不要考慮賣給故宮？ 展覽應該會很多人來看」。

不過另外有網友則認為「正常使用痕跡，不影響使用」、「應該是很舒服才會坐成這樣，值了」、「五千還好吧，外表老而已，其實功能還很新」、「划算，按摩椅兩三年就差不多這樣了！再花5000換皮，就像新的了」。