大陸黑龍江一名市場稽查員，以店員第一時間未要求掃碼為由勒令奶茶店停業，引發爭議，事後遭官方認定濫權，記過調離現職。(圖／影片截圖)

新冠疫情即將邁入第三年，如今全球也都採取共存策略，僅剩大陸仍堅持清零，嚴格控管疫情。近日就發生一起事件，一名稽查員佯裝成顧客抽查奶茶店，奶茶店店員開口先說歡迎光臨，而非請先掃碼，因此被勒令停業，事件傳出引發公憤，稽查員最後反遭記過調職。

綜合陸媒報導，事件發生在黑龍江一間奶茶店，一名身穿藍色外套、偽裝成顧客的市場稽查員進門後，店員先說了歡迎光臨，等到稽查員詢問價格時，店員接著說請先掃核酸碼。

此時稽查員自報身分，隨後埋伏在外的另外2名稽查員也入內，譴責店員「說晚了」、「進門就該說要掃核酸碼」、「沒聽懂嗎，我說你說晚了啊」，當場勒令店員關門停業，店員苦苦哀求「先等我們老闆來好嗎」也無效，但仍被稽查員拿出封條封門，還嗆店員「動作俐落點，趕緊離開」。

稽查員此舉引發公憤，多家業者聯合上訴，當地縣府收到陳情，調閱監視器後，認定該名稽查員檢查過程輕率且粗暴，理由更是不恰當，濫用職權蓄意刁難店家，遭記過處分並調離現職，奶茶店則是成功恢復營業。