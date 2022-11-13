蔡英文總統昨天晚間出席凱道造勢時，宣稱執政6年守住台灣民主與疫情，並強調台灣的存在是對自由民主的堅持，不是對任何人的挑釁。立法院國民黨團總召曾銘宗表示，有沒有守住疫情，看民進黨台北市長候選人陳時中選情就知道了。

國民黨立委洪孟楷則認為，整場蔡英文總統談話沒有新意，且鞏固基本盤意圖明確，沒打算爭取中間選票，只為選情不要崩盤以避免提前跛腳。

曾銘宗表示，本土疫情爆發後，1萬多位國人已因為染疫死亡，蔡英文總統卻還能自我感覺良好，稱為台灣守住疫情？民進黨政府執政以來，施政屢屢帶頭違法違憲，民主進步黨黨名都已名不符實，這樣有守住民主？

曾銘宗說，正是蔡政府執政6年來，包含經濟學人雜誌、華爾街日報，紛紛點名台灣已是世界上最危險的國家之一，蔡總統執政把國家帶入險境，甚至連國防部長邱國正都坦言，現在是他從軍以來最危險的時候，投民進黨當然就是投戰爭。

洪孟楷表示，蔡總統身為國家的元首，卻永遠只是把選舉放在第一要務，好像其他事務都沒有選舉來得重要，當腦海裡只有選舉勝負時，也難怪在民進黨執政下，台灣居然發生柬埔寨式的集團犯罪。

洪孟楷也提到，蔡總統稱明年中央政府總預算是史上最高，工作需要地方政府配合，難道不同政黨就可不配合？預算是人民的納稅錢，不是民進黨私房錢，憑什麼拿人民預算來恐嚇？