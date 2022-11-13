選戰倒數，各候選人紛使出渾身解數衝選情。無黨籍台北市議員候選人曾獻瑩請出國安會前秘書長金溥聰為選情告急，下周三金也將陪曾掃街。而曾19日「讓家更偉大」黃金周造勢還將上演「馬金合體」，以立委選戰規格爭取當選市議員。

只不過因曾獻瑩採報備參選，國民黨市黨部早已要求黨員不能為曾助選，知情人士表示，19日「讓家更偉大」活動是以教會名義發動主辦、邀約的愛家歡樂親子嘉年華活動，前總統馬英九參與應不至於有違反黨內要求問題。

知情人士表示，曾獻瑩19日的愛家歡樂親子嘉年華活動，目前除馬英九與金溥聰將現身站台外，中廣董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌與立委賴士葆、費鴻泰也都可望出席相挺。

知情人士說，目前規畫，該場在大安森林公園舉辦的愛家園遊會活動，將從下午2時登場，活動前半段會以宣傳愛家理念的親子嘉年華活動為主，最後1小時才會集中為曾獻瑩打氣，讓活動呈現與一般選前造勢不同氛圍。