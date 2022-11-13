立法院5月30日三讀修正「公務人員服務法」，明定公務員延長工時每日不得超過12小時，但特殊勤務單位可排除，新制明年元旦上路。但有調查局人員投訴，調查局至今未排除適用，恐讓調查局成「值班局」，未來緝毒等勤務都將受影響。

該調查官質疑，因勤務特性緣故，警察、海巡署、國安局、移民署都排除適用，仍可以超過12小時值勤，但兼具情報人員與司法警察官身分的調查局人員，勤務特性與這些人都相同，卻沒有跟進排除，讓人匪夷所思。

投訴的調查官舉例，當前調查人員為了緝毒，有時候守現場、跟監一盯就要3、4天才能有所收穫，但公務人員服務法新制上路後，將發生跟監滿12個工作時數，就一定要下班，那如果下班後毒販出現或交易怎麼辦？毒販會配合休假？

該調查官批評，調查局文化就是黨說什麼就什麼，擔心得罪當權者，才沒有積極要求比照類似單位排除新制適用；但今天決定這件事情的是不用值班的人，新制對幹部與人事室沒差，但最後結果不是逼調查官隱形加班，就是讓大家擺爛。

該調查官更直言，應協助爭取權益的調查局高層與人事室，不用值班、不用在外面辦案，也不用發掘案源，憑什麼跟第一線調查官一樣領司法加給？

調查官表示，新制對人力較充沛的六都大型調查站影響小，但對非六都的小型調查站影響就很大，新制上路，原本1天1人值班24小時制將改為2人各12小時，值班者隔天還不能上班，再扣掉1個值晚班人力，每天外勤就少3個人力。

該調查官坦言，調查人員大可採新制「按表操課」一起混，且目前值班24小時只有1050值班費，新制每值班就有4小時加班費，金額是原值班費3倍，會更「爽爽過」，反正不求破案就好，但這是調查局應有運作型態？

該調查官估算，若依照新制，小站的調查官未來每月至少要值班4次，再考慮值班隔日、周休二日不上班，1個月至少有16天不能跑外勤，調查官案子要怎麼辦？小型調查站人力也恐唱空城計，乾脆撤調查站算了。

該調查官說，外勤調查人員有發掘案源與破案績效壓力，緝毒、選舉案都丟外勤，公務人員服務法新制表面上減少調查關上班天數，但沒有降績效管考標準，等於還是變相要調查官隱性加班。

另一調察官則直言，若局本部堅持不爭取排除適用公務人員服務法新制，那就應該檢討現行值班制度；調查官值班不會像警察要受理報案，目前之所以要值班只是因要保管槍枝，其他時間就是在顧電腦，值班意義不大，乾脆廢掉一勞永逸。

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