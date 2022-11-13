【愛傳媒游文玫專欄】趁著到台南市美術館開董監事會之機，觀賞「SHERO：臺灣當代女性藝術展」。

「SHERO」一詞，對喜歡臺灣流行音樂的觀眾來說並不陌生，它是收錄於臺灣女子團體S.H.E《SHERO》專輯中的同名主打歌。

將「SHERO」取為展覽標題，是南美館館方在拜訪多位藝術家之後逐漸浮現的想法，引用該首歌曲和專輯的主要概念，以女性的「理性自省」和「感性抒發」為出發，鼓勵女性經過人生淬煉，成長為智慧、有能力、成熟的女人，並且鼓舞每個人將人生體悟與心得與眾人分享。

「SHERO：臺灣當代女性藝術展」是南美館首次以女性藝術家為主體策劃的展覽。

展期：2022年10月29日至2023年02月28日

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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