針對民進黨台北市、桃園市、新竹市3位市長候選人的封關前民調都輸給國民黨，前綠委林濁水表示，民進黨的支持度全勝，但候選人卻全輸，「非常奇怪」。

林濁水今（13）日在臉書貼文表示，封關前民調，民進黨市長候選人在北、桃、竹都輸，但依民調專家戴立安的民調，民進黨9月在新竹市的支持度有23.5%，國民黨只有15.4%；8月民進黨在桃園市的支持度為23.2%、國民黨15.1%；10月民進黨在台北市的支持度24.7%、國民黨18.3%。

在林濁水看來，政黨的基本盤民進黨全勝、候選人卻全輸，非常奇怪，他好奇選舉開票後，這種背道而馳的情形會不會改變呢？若改變了，民眾的政黨傾向，隨著民進黨候選人翻盤勝選，會固定下來處於贏面；還是隨著民進黨敗選，黨的基本盤一併流失？這是非常嚴肅的問題。

對於林濁水的說法，網友表示，「台北市最怕蔣、黃之間有棄保效應，所以陳的民調最好是老三，蔣、黃才會廝殺，而陳才有機會」、「我接到民調訪問，回答政黨傾向時，我是綠的，但問到投票傾向時，我一個都不投綠，從議員到市長，都不投綠」、「站在民進黨的角度，有時候民調的運用也是戰術」。