女星賈靜雯大女兒梧桐妹(Angel)近期經常在社群媒體中曬出美照，也不吝嗇地秀出自己成熟一面，近日她在IG限時動態中貼出與一位金髮女子的臉貼臉的合照，兩人關係似乎分常好，而有網友發現該名女子竟是「馬桶小開」邱士楷的老婆Ariel。

近日，梧桐妹在IG限時動態中曬出與Ariel的合照，照片中可見梧桐妹穿著細肩帶背心，與染著金髮的Ariel臉貼臉，兩人關係似乎非常要好，據悉Ariel畢業於上海交通大學，而梧桐妹也曾在此地讀書，推測兩人是引此而結識。

梧桐妹在社群媒體曬出與好友Ariel合影。（圖／截圖自Ariel IG）

Ariel除了學歷成績相當亮眼外，現在的她任職於大陸「華誼兄弟」傳媒企業，經常與業界人士接觸的她人脈也相當廣，2020年她被爆出與大10歲的「馬桶小開」邱士楷熱戀，而兩人也在今年八月已經結婚領證，Ariel也不避諱的將兩人結婚時的合影放在IG上放閃。

然而，近期可以發現梧桐妹的穿著打扮越來越有女人味，她也時不時在IG上展現成熟大人一面，先前梧桐妹曾貼出一張吐舌照，引來修杰楷關心：「舌頭還好嗎」，之後她曬出穿網襪的照片，舅舅衛斯理也忍不住吐槽：「絲襪破成這樣還穿舅舅看了好心疼，等你回來舅舅帶你去買新的哦～」，梧桐妹也大方回應：「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」而賈靜雯也曾在活動出笑虧「我都沒有這樣打扮，她為什麼可以這樣打扮」。