日前，在陸網上有網友爆料鹿唅已做好準備將迎娶關曉彤，在網上掀起熱議，但兩人對此卻未做出回應。昨(12)日，大陸電影金雞獎頒獎典禮在廈門盛大展開。而關曉彤也在事件後首次現身，誰料竟被發現整個人臉腫了一圈，遭網友笑稱「幸福肥。」

近日，有網友在微博上爆料，指出鹿唅和關曉彤已經領證結婚，年底將會官宣以及舉辦婚禮，其中點出鹿唅為迎娶關曉彤，還付出了高達1億人民幣（約新台幣4億元）的聘金。然而，身為演員的關曉彤父親關少曾對此出面否認。他接受媒體受訪表示不論是1億彩禮，抑或是年底將辦婚禮的消息都是謠傳，呼籲粉絲以及網友停止過多的猜想與揣測。

昨(12)日，關曉彤在結婚風波後首次露面出席金雞獎頒獎典禮。在活動中的她，上身短版白襯衫露出腰身，黑色領帶在胸前飄揚，而下身長裙翩翩，整體穿搭看起來相當成熟。豈料，這次的造型卻被網友們吐槽看起來相當老氣，此外，有些圓潤的臉蛋和腰側被裙子勒出的軟肉，讓網友神回：「太幸福了嗎。」

另外，大陸時尚博主陳采尼由於過去時常點評女星穿搭並給出建議，此次也讓「關曉彤看看陳采尼」話題被頂上熱搜。陳采尼表示「關曉彤本人長的就是經修圖那樣。」指出她在鏡頭前看起來有些豐滿是因為不上鏡的關係。此外，也有網友認為「近期吐槽關曉彤造型的熱度都相當高，因此博主們會習慣將關曉彤的鏡頭拉寬、拉黑曝光，以衝高點閱率。」表示「170多，不到50公斤的女生，不用想都知道身材有多好」、「她只是不上鏡」、「真人明明又高又漂亮。」