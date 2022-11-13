遠從美國舊金山參賽的邱瀟君(右)，以《將軍令-葬禮前的採訪》榮獲新詩組首獎(于家麒攝)

陳慶瀚(左2)與陳嘉甄(右2)兄妹分別拿下散文創作組及短篇小說組首獎，傳為文壇佳話(于家麒攝)

縣長楊鎮浯表示，文學是地方的風景，是時代的印記，以地方為主題的文學創作，更能感染召喚更多對金門的關懷(于家麒攝)

本屆「浯島文學獎」作品質量兼具，題材豐富，透過作品讓讀者看到了金門的縮影，引領走進時間的長廊(于家麒攝)

由金門縣文化局主辦的「浯島文學獎」已邁入第十九屆，昨(12)日於昇恆昌金湖飯店舉行頒獎典禮暨國史館台灣文獻館獲獎書刊表揚，來自各地眾多藝文界作家與文友齊聚一堂，共同慶賀這年度盛事。遠從美國舊金山參賽的邱瀟君，以《將軍令-葬禮前的採訪》榮獲新詩組首獎，而陳慶瀚與陳嘉甄兄妹則分別拿下散文創作組及短篇小說組首獎，也傳為文壇佳話。

文化局指出，本屆浯島文學獎受到各界熱烈回響，來自美國、香港、大陸、馬來西亞的稿件不遠千里前來參賽，新詩組收件數也比歷年大幅增加，由各文類共計18位專業評審，通過複審、決審等評審過程，最後決定今年的優勝作品。本屆作品質量兼具，題材豐富，評審們皆給予高度肯定，透過作品讓讀者看到了金門的縮影，引領走進時間的長廊。

縣長楊鎮浯表示，文學是地方的風景，是時代的印記，以地方為主題的文學創作，更能感染召喚更多對金門的關懷、對家族的梳理、對生命及人性的探索，從而透過文學獎看透這個時代的樣貌、紀錄在地金門的美好。

楊鎮浯說，為了培育文學的種籽、滋養在地文學的肌理，金門縣一直以來不遺餘力，透過各種方式讓金門的特色透過文學傳向世界各地，鼓勵有志於文學創作的人才，並始終著眼於文化的深度，無論是藝文活動的推廣、文化補助的挹注、文學獎項的號召，都是希望能藉此讓世界發現金門獨特的島嶼魅力。

本屆新詩組首獎作品是遠從美國舊金山寄出，飄洋過海來到金門，由邱瀟君《將軍令—葬禮前的採訪》獲得首獎；優等獎─蔡馨慧《練習採蜜—北山播音牆及其他》、蔡凱文《生命的筆跡─為鱟所寫》；佳作獎─賴文誠《海洋，比我們想的還要靠近-在水頭聚落》、林世明《刀鋒》、劉志宏《等鱟》。

短篇小說組得獎及作品：首獎─陳嘉甄《新婦仔》：優等獎─鄭委晉《打石兄弟》。佳作獎─潘榮飲《青嶼》、葉志誠《老兵回師》、徐麗娟《青春的石獅子》、陳韋任《霧之聲》。

散文創作組得獎及作品：首獎─陳慶瀚《時間的秩序》；優等獎─林秀惠《母親的島》、張慧玲《她們》；佳作獎─陳琬婷《在浯島on call的日子》、夏婉雲《一條細繩，如何拴住一座島》、陳斾玎《南風隙尋道》。

叧外，國史館台灣文獻館獲獎的部分，包括地方志書優等獎：金門村史計有4件作品包括：林怡種--《莊厝演義》、「陳永富--《亙古通今 榜林村史》、「王振漢--《三村一脈‧同氣連枝《珩厝、后盤山、西山村》村史》、「翁炳賜--《鄉野毫光-盤山村》。推廣性書刊佳作獎有：林馬騰「老兵憶舊：大膽島雜談」、黃逸歆「品德完人—黃偉」、李建緯、廖伯豪、賴怡慈、周明翰「傳神：走進金門祖先畫像」也一同給予公開表揚。

文化局表示，疫情之下，許多藝文活動都被迫暫停，文字的力量更顯得珍貴，扣人心弦的作品可以溫暖人心，更可以讓人揮別煩惱，透過第十九屆文學獎頒獎典禮暨獲獎書刊表揚這樣的活動，讓這些動人的作品讓眾人所知，本屆得獎作品集結成《第十九屆浯島文學獎得獎作品合輯》，民眾可至國家書店、三民網路書店、五南書局等網路書店及縣內本局出版品展售點購買，或於金門縣各圖書館借閱。