桃園一名陳姓工程師因離婚問題與任職牙醫的妻子鬧不合，遂於去年間跑至妻子的牙醫診所當眾痛罵，「你們知道她跟別人上床嗎？」等語，遭到妻子控告誹謗罪。桃園地院審結，依犯誹謗罪，處陳男拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，陳男與妻子因離婚問題發生糾紛，對妻子心生不滿，遂於2020年6月某日下午，前往妻子位於桃園一處的牙醫診所內，對著診所內員工稱，「你們知道她跟別人上床嗎?？她醫德有問題，不是，是道德有問題。」等語，陳妻認為人格、名譽及社會評價遭損害，憤而控告陳男誹謗。

陳男接受偵訊時，坦承曾說出該些話語，但否認涉及誹謗罪，陳男稱，妻子涉及通姦一事已遭法院判決處刑，為事實，且妻子通姦的對象為牙醫助理，他在員工面前提及此事，用意是請其他牙助注意妻子的行為，別再重蹈覆轍，當天也只有牙助在場，他並沒有公然散布言論的意圖。

桃園地院審理時，法官認為，陳男所指「你們知道他跟別人上床嗎？」的言論，依客觀判斷足以使旁人認知陳妻有與配偶以外的人性交，足以對陳妻的人格聲譽產生負面觀感，此外，依陳男碩士畢業、擔任工程師的歷練及智識程度，可推知陳男知情此舉會毀人聲譽，故認定陳男主觀上也故意毀損妻子名譽，不採信陳男說詞，酌情後，依誹謗罪，判處陳男拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。