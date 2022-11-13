紅雀三壘手艾瑞納多。（美聯社資料照）

大聯盟公布今年「白金手套獎」，這個獎項頒發給全聯盟守備最佳的兩名球員：美聯捕手崔文紐（Jose Trevino）、國聯三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）。艾瑞納多如果沒獲獎才是新聞，他從新人球季至今是國聯三壘金手套10連霸，包含今年是連續6屆白金手套得主。

崔文紐則是今年異軍突起的好手，他打了5年大聯盟，前4年在遊騎兵，今年在洋基是首度摘得金手套與白金手套，首度入選明星賽，他是洋基隊史首位獲得白金手套的球星，亦是美聯史上首位獲獎的捕手！本屆中華職棒「台灣大賽」讓球迷看見捕手的貢獻，崔文紐同樣以精湛的framing技巧多次拯救自家投手（接球時移動手套，提升主審判好球的機率），

今年5月，崔文紐對金鶯擊出11局的再見安打獲勝，那天碰巧是他父親的69歲冥誕，6月又有美國父親節，讓崔文紐格外思念他的父親老喬（Joe Trevino）。老喬是德州的空軍退伍老兵，擔任少棒教練，他是洋基的鐵桿球迷，期望崔文紐有朝一日能夠穿上條紋戰袍，練球時他總是設計一個場景給崔文紐：「9局下半落後1分，你在洋基主場需要1支安打來追平或逆轉。」

遺憾的是崔文紐進入大聯盟之前，老喬已經病逝，但是崔文紐終究穿上了洋基戰袍、敲出再見安打如數完成父親的心願，甚至成為全聯盟守備最佳的捕手。崔文紐今年仍是底薪球員，將於本月底滿30歲，首次取得薪資仲裁資格。