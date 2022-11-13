若頻繁想尿尿，恐是膀胱出問題，腎臟科醫師陳俊宇表示，一名從事房仲業的25歲女子，每次帶客戶看房子，當對方要出價、議價時，尿液就會流出來，嚴重到每半小時就要上一次廁所，就醫才發現她罹患膀胱過動症，膀胱中的「逼尿肌」不斷地收縮，他建議女子放一個月長假調理，用藥物調理身體，提醒民眾若每天排尿超過8次、夜尿2次以上，狀況持續3個月，有可能是膀胱過動症。

陳俊宇近日於談話性節目《健康2.0》指出，女子是當地房仲中銷售量冠軍，隨著客戶量愈來愈大，她帶客戶去看房，只要對方出價，尿液就會不自主地流出來，每半小時就要跑一次廁所，甚至帶客戶看新房，都要先確定廁所位置，狀況已嚴重影響生活，令她困擾不已就醫。

陳俊宇表示，女子先驗尿檢查確認沒有感染後，再進行「尿路動力學」檢查，結果發現女子的膀胱有個名叫「逼尿肌」瘋狂地收縮，陳俊宇採用女子用生活飲食治療法及藥物治療，同時提醒別喝太多咖啡、茶等。

但陳俊宇說，女子服用的藥物中含有抗組織胺，雖然能改善女子逼尿肌收縮問題，但副作用會導致口渴想喝水、上廁所，最終陳俊宇建議女子休假一個月調整身體，不僅膀胱功能改善，也不用再服藥。

書田診所泌尿科主任醫師周固曾表示，膀胱過動症症狀包括急尿、頻尿、夜尿、漏尿等，當每天排尿超過8次，夜尿2次以上，且症狀持續超過3個月，3天內有三次急尿現象，但沒有泌尿道感染或是其他明顯病變時，就有可能是膀胱過動症。