90歲藝人胡楓本原定9月19日於紅館舉行演唱會，但因為確診新冠肺炎，決定將演出延至昨(12)日舉行，許多圈內好友也現身支持，而這次的演唱會胡楓也相當用心，特別設計一連串乾兒子、乾女兒的歌曲，包括黎明《那有一天不想你》、劉美君《一雙舊皮鞋》、林憶蓮《還有》、張學友《愛是永恆》。

當胡楓演唱《愛是永恆》時，張學友就從升降台出現，直接引起粉絲的尖叫與歡呼，最後二人一起合唱，胡楓也當場留下感動的男兒淚，二人擁抱，場面相當溫馨，而張學友更當場向胡楓跪下，向他答謝表示：「如果我有一天90歲在這裡唱，我就心滿意足。這是讓一個希望我們後輩。我好久沒跪過別人，除了我老婆之外。」逗趣的畫面全場哄堂大笑，也足以看出兩人的情誼十分深厚。

另外，薛家燕與草蜢的蔡一智、蔡一傑也現身合唱，薛家燕身穿紅色套裝現身，帶同她的學生一起唱跳歌曲《Stand Up》、草猛則演唱《永遠愛着你》，兩兄弟最後向胡楓送吻，相當有愛。而修哥的兩名孫女與四位曾孫亦有上台演唱，演唱一首《Fly Me To The Moon》，整場演唱會就像家族大團圓一般，非常溫馨動人。