第35屆金雞百花獎於昨(12)日在廈門登場，當晚以《知否知否應是綠肥紅瘦》爆紅的男星朱一龍以電影《人生大事》拿下最佳男主角獎，另外，值得關注的是獲得最佳影片《長津湖》的主演易烊千璽並未現身，遭網友猜測是否與先前爆出「入職國家話劇院」爭議所影響。

大陸電影盛事金雞百花獎於昨(12)日晚間登場，當晚最佳男主角由朱一龍以電影《人生大事》奪下，他先前曾因演出《知否知否應是綠肥紅瘦》而爆紅，他在發表得獎感言時感性說道：「我真的沒想到，我有一天我真的可以站在這裡。此刻我覺得就是我的人生大事，今年是我畢業的第12年，在這12年裡面，只要有機會，我就會去嘗試，去拍電影。」更提到「我覺得我們不缺乏好的演員，但是有時候缺的可能只是一個機會」。

當晚女主角獎則是由67歲女星奚美娟以電影《媽媽！》奪下，而最佳影片則不負眾望由票房最高的《長津湖》奪下，該劇導演陳凱歌、徐克和林超賢同樣也榮獲最佳導演降肯定。

奚美娟以電影《媽媽！》奪下最佳女主角獎。（圖／達志影像）

然而，典禮落幕之後，令許多網友熱議的是獲得最佳最佳影片《長津湖》的主演易烊千璽當晚並沒有出席典禮，許多網友猜測或許是因為先前被爆出「入職國家話劇院」與一般人搶公務員鐵飯碗的爭議影響，但有粉絲澄清，易烊千璽是因有其他行程安排才未出席。