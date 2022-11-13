東勢警分局12日會同環保局、監理站等單位，共同實施「環、警、監」聯合稽查。(警方提供)

東勢警與環監單位聯合稽查 噪音車無所遁逃

台中市新社區協中街是通往台中最美的花園(新社山城)的重要道路，沿途有許多好玩的景點；近來國旅盛行，週末假日車流量高，該路線亦為機車族同好相約騎乘之熱點。近期卻常有違規改裝車輛噪音擾寧，東勢警分局強力取締危險駕車、違法改裝車輛、無照駕駛等違規，12日會同環保局、監理站等單位共同實施「環、警、監」聯合稽查。

警方指出，勤務中計攔查疑似改裝車輛8部，經實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準計3件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額合計新台幣6600元，執行成果良好。

東勢警分局長陳松寅表示，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，是為了讓居民有個安寧的居住環境。

警方同步執行取締酒後駕車與防制危險駕車等勤務，以有效遏止違規用路人之僥倖心態並防制事故發生；平時亦針對民眾反映噪音車輛經常行駛區域或危險駕車路段，規劃勤務加強巡邏查察，主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關。

東勢警分局呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，將會影響車體結構及危害自身及其他用路人安全；依道路交通管理處罰條例第18條可處新台幣2400元以上、9600元以下罰鍰，並責令檢驗。

警方強調，另非法改裝排氣管除違反噪音管制法外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰。