藝人小8（張允曦）過去曾以甜美臉蛋與搞怪、無俚頭的表演風格，在綜藝節目《全民最大黨》中模仿小S出道並獲得矚目，隨後還因接演網路節目《空姐忙什麼》而瞬間爆紅，但近日她登上小S的節目時，坦承自己雖嚐到走紅滋味，卻也感覺被掏空，沒想到小S（徐熙娣）聽到後也透露，自己也曾有過類似經驗，也曾在車內獨自哭到崩潰。

小8日前登上小S所主持的節目《小姐不熙娣》，談到過往爆紅的經驗時，透露自己在爆紅之際決心離開《空姐忙什麼》，是因為自演出以來腳本都只有大綱，現場的笑料全靠演員的即興發揮，她也因此在密集演出8個月後的某一天，突然感覺自己像被掏空，完全講不出話來，也不知道到底在演什麼，心裡只有一陣空虛，也感覺現場粉絲的笑聲都是「出於禮貌」，而這一切都讓她相當恐慌，當下只想演完後趕緊離開拍攝現場，再也感覺不到那份喜悅跟成就感。

後來，小8為了找回對表演的熱情，毅然決然拋下一切飛往美國進修表演藝術，當下她才真正理解為何很多演員會感覺自己被掏空、需要出國充電，以前對她來說充電就是睡飽而已，但之後她也深刻感覺到那種失落感。因此當下即使錯過賺大錢的機會，但心靈上獲得滿足對她來說更加重要。

而小S聽完後竟也回應自己很理解小8的心情，因為當年她也因開發瑜伽「徐老師」這個角色，並以1分鐘瘦身操爆紅，但小S也透露當年的瘦身操內容全都由她一個人想出，讓她壓力大到拜託製作單位「廢掉這個單元」，甚至在某天收工大S先下車後，她便一個人在停車場裡崩潰大哭，然後開始漫無目的的開車，當下只想逃離這一切，「我已經沒辦法再面對徐老師了」意外透露過去的窘境。