網紅陳妮絲過去以「5個月買12個愛馬仕包包」、整形、開箱等影片在網路上廣為流傳，吸引不少粉絲關注。豈料，近日她在網路上徵求「幕後企劃導演」，不只條件繁多、還僅僅開出33K的起薪，被網友轉PO到Dcard上，慘遭砲轟，昨(12)日，她拍影片回應了。

近日，陳妮絲在IG上PO出徵才限時動態，表示要徵一個「幕後企劃導演」，並列出多達10項的要求，雖然起薪33K但也表示「能力強的話不用怕，你會的多，我給的多。」豈料，被網友轉發至Dcard上，慘遭網友砲轟，質疑「有能力買愛馬仕包包，卻不願意付出足夠的薪水。」對此，陳妮絲過去有在IG上PO出限時動態致歉。然而，在社群平台上，正反兩極的議論還是持續延燒中。對此，陳妮絲在昨日，於YouTube頻道更新影片回應了。

只見影片中，陳妮絲首先解釋了事情的來龍去脈，並附上眾多網友的回應，指出她「只是很隨興的想要招個人在國外活動時，能一起幫忙想企劃，偶爾拍攝、剪輯。」因為沒有寫得很清楚讓網友誤會，她感到很抱歉，也表示透過這次機會她獲益良多，以後會更加努力。

影片釋出後，網友在底下紛紛留言為陳妮絲加油打氣，表示「妮絲加油！總是能正面思考和吸收，把這些都變成養分化為力量，又變成更強大的妮」、「妳的正向態度我也能從你影片和IG感受到，謝謝妳的存在」、「這件事情沒有對錯，是因為對於事情的理解還有對於自己的了解有很大的差異，妮絲辛苦了。」