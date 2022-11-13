就算厄文恐怕還需額外禁賽1場才可歸隊，現在的籃網卻暫時不用擔心這些鳥事！杜蘭特轟下全場最高27分，塞斯柯瑞也拿22分，籃網13日末節打出誇張20比4猛攻，最後以110比95擊潰快艇，在厄文禁賽期間拿下4勝1敗，也是連5場讓對方得分低於100。

原本打到最後7分42秒，地主快艇還以86比84領先，塞斯柯瑞卻接連投進三分外線，克萊斯頓也上籃取分，歐奈爾補上三分球，籃網誇張打出20比4，轉眼把比數變成104比88大幅領先，時間僅剩2分22秒，快艇也只能提前宣告放棄。

厄文最近才跟籃網老闆蔡崇信夫妻面會，且有相當正面結果，間接宣告完成籃網開出的6大歸隊條件，可惜籃網高層似乎沒打算太早讓他回歸，就算他已經結束5場禁賽，卻提前宣告他不會打明天籃網與湖人之戰，籃網總教練凡恩強調厄文仍無歸隊時間表。

快艇今天以保羅喬治17分最高，但他全場投21中5，命中率僅2成38，手感有夠冰冷，祖巴茲16分、15籃板，快艇自從里歐納德宣告進行右膝蓋傷痛管理之後，目前拿下5勝5敗的剛好打平戰績，不過里歐納德最近已經開始進行5對5訓練，預計不久後就可復出。