國民黨台北市議員徐巧芯近日一連串的爆料、提告等，讓製圖抹黑的綠營側翼大翻車，不過曾任台北市勞工局長的鄭村棋認為，若此事發生在2、30年前，是執政的國民黨被抓到使用如此證據確鑿的奧步，綠營支持者早就炸鍋，會包圍黨部或競選總部等，但如今卻沒有感受到藍營支持者、中間選民的情緒與動能，直言北市在三腳督的情況下，最後支持者相繼歸隊，恐會讓民進黨台北市長候選人陳時中得利。

鄭村棋、徐巧芯、媒體人黃揚明昨（12）日在網路節目《全民平評理》針對側翼製圖抹黑事件進行討論，徐巧芯、黃揚明分別講述事件發生經過、可能的事件走向等，讓鄭村棋聽完後忍不住表示，徐巧芯首先精準、快速的打擊起到很大的作用，後續推論黃揚明則是專家，分析的很完善，但卻讓他聽得五內如焚、內心交戰。

「這麼惡質、這麼粗糙、這麼明顯的栽贓奧步，如果是20年前、30年前，現在會是什麼場面？」鄭村棋強調，若過去國民黨執政時代，被抓到這麼明確的栽贓抹黑，綠營支持者早就鬧翻天，會包圍對方競選總部或黨部，群眾會騷動，甚至會讓選情完全翻轉，但這兩天大家對於此事的討論大多就是「翻車」，彷彿只是在看劇。

鄭村棋認為，徐巧芯的表現確實要給予肯定，但提告只是基本，應該要讓藍營支持者、中間選民感到義憤填膺、感到不能忍受，認為一定要在1126投票懲罰民進黨，要把群眾的熱情動員起來，否則台北市在三腳督的情況下，最後支持者只會各自歸隊，陳時中就有可能勝選。

主持人平秀琳提到，若現在要包圍黨部、總部等，其實與台灣一路走來的民主進程不太一樣，且年輕人表達憤怒的方法可能也改變了，不過鄭村棋在表達認同的同時，也進一步指出，不是真的要群眾像過去一樣進行包圍，避免發生意外，但應該要讓選民覺得憤怒、覺得不能容忍，不能輕鬆以待。