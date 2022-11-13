49歲香港歌手孫耀威近期將事業重心移至大陸，近期更是頻頻拍攝短片上船社群媒體，先前更因一段「記得開美顏」的影片引發熱議，影片中的他顯得非常老態，與以往形象不同，嚇壞一票網友，然而近日他上傳一則與陳浩民分別用鮑魚刷及馬桶刷刷牙的影片，讓網友驚呆了。

近期孫耀威頻頻拍攝短片上傳小紅書，之前更是因一段他樣貌老態，法令紋、魚尾紋等皺紋明顯，且聲音也如50歲的大叔的影片，嚇壞一票網友，後來才知原來是孫耀威開了「老年」的特效，也故意用了老年人的說話方式。

如今孫耀威在11日上傳一則與陳浩民「刷牙」的影片，一開始可以看見孫耀威先是用一般牙刷刷牙，後來鏡頭一轉陳浩民竟竟將牙膏擠在鮑魚刷上，下一秒直接刷起牙來，而孫耀威也不干示弱，隨後也拿起馬桶刷往嘴裡塞，過程中可見他瞪大眼睛，感覺似乎非常痛苦，也讓網友直呼「有必要嗎！」

孫耀威（右）合體陳浩民拍短片。（圖／截圖自孫耀威小紅書）

事實上，孫耀威從小成績優異，1992年在台灣出道，當中更發行多張專輯而走紅，2007年重返香港樂壇，以歌曲《思前戀後》大受歡迎，知名度再度竄升，2017年與香港藝人陳美詩於美國登記結婚。