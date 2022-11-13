Uber Eats登台滿六周年，因此特別從本周起連續三個周末，分別在台北、台中、高雄三地舉辦最潮台味夜市「 Uber Eats 潮有市」活動，匯聚70攤人氣台味美食、超夯夜市遊戲、以珍奶為主題設計的品牌獨家好禮、金曲獎得主「壞特?te」等19組表演卡司等豐富活動，13日在台北華山1914文化創意產業園區、19日及20日在台中老虎城購物中心、26日及27日在高雄巨蛋戶外廣場，下午1點到晚上9點邀請民眾一起同樂。

民眾於最潮台味夜市「Uber Eats 潮有市」活動，完成指定任務送品牌獨家設計限量好禮。（Uber Eats 提供）

另外Uber Eats也祭出在地美食滿額折、熱銷生鮮雜貨5折起、Uber Eats App 新用戶2折優惠、Uber App 同慶送乘車優惠等好康，22日前點購指定活動餐廳單筆訂單金額滿299元，即可現折40元，Uber One、優饗、雙享方案會員獨享最高折1次60元折抵優惠，23日至12月6日期間，點購指定活動餐廳美食可享買一送一優惠，Uber One、優饗、雙享方案會員單筆訂單金額滿299元可再享1次8折優惠。

Uber Eats 推出隱藏版「加購優惠」功能，讓消費者在下訂部分美食外送訂單後，可於10分鐘內免外送費加購優市及特定合作商家夥伴的商品。（Uber Eats 提供）

而22日前再攜手city’super、DON DON DONKI 唐吉訶德、Green & Safe、傳統市場、全聯、大潤發、7-11、楓康超市、亞尼克等合作商家夥伴及 Uber Eats 優市，推出熱銷品項買一送一、週年慶專區商品5折起，於指定商家合作夥伴點購滿799元，輸入優惠序號「歡慶六週年」，可享2次9折優惠，首次訂購 Uber Eats優市的消費者，於12月31日前輸入優惠序號「優市同快6」，單筆消費滿200即享1次6折優惠。還有Uber Eats App新用戶於12月31日前輸入優惠序號「優食生日快6」，單筆滿80元即享2趟美食外送2折優惠，在Uber App輸入優惠序號「優步同快6」，再享2趟120元限定乘車優惠。