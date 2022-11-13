桃園一名已婚簡姓男子先前至按摩店消費，與梁姓女按摩師互相產生好感，數度前往汽車旅館開房間或一同飲酒作樂，簡妻不滿婚姻遭破壞，便向2人請求連帶賠償60萬元。桃園地院審結，判2人須連帶賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，簡妻主張已與簡男結婚近30年，於2020年間離婚，簡男在婚姻存續期間與梁姓女子交往，每周平均發生1至2次以上的性行為，不法侵害他的婚姻關係與配偶權明確，也讓她承受巨大精神痛苦，依法向2人請求連帶賠償60萬元撫慰金。

對此，簡男承認所有事實，梁女則聲稱，她雖於2020年5月間與簡男交往，但簡男自始未表明已婚身分，也沒有與配偶分開，2人交往期間，簡男都是飲酒後才到店內，她替簡男按摩時順便約會，隨後再至汽車旅館休息，但並未發生性行為。

桃園地院審理時，法官勘驗簡男證詞，簡男證稱知悉梁女已婚育有2子女，梁女的胸部上面有凸起的傷疤等，法官認定簡男熟知梁女的身體隱私部位傷疤，也對於子女人數瞭若指掌，再佐以梁女自陳與簡男交往等，足以認定2人曾在汽車旅館發生性行為，簡妻求償有理，審酌三方經濟能力等一切情狀，判簡男與梁女應連帶賠償40萬元為適當。可上訴。