藝人吳慷仁出道多年，憑著帥氣外表與自然又精湛的演技，在電視劇《下一站，幸福》、《愛在旭日升起時》、《麻醉風暴》等劇中獲得好評，更因此拿下金鐘獎視帝的頭銜，成績備受肯定；近日更以《她和她的她》，再度獲得矚目。除此之外，他與女星邵雨薇的感情也越來越穩定，可說是愛情、事業兩得意。不過，近日他卻突然在社交平台上寫下長文，透露「沒什麼生活空間」，再度引發網友熱烈討論。

吳慷仁10日突然在臉書粉絲團上，有感而發的表示「拍戲是沒什麼生活空間的，如果硬要形容就有點類似擠牙膏吧」，接著透露劇組內各工作人員的緊湊又忙碌時間分配，而他也指出演員較特別的一點，就是「因為戲的演員多，戲份會分散一點，可能喘息的空間大些，但如果你是主要角色，那劇組的工作人員可能就是這段時間裡最常碰到的人，比見到家人的時間還多。」

而當吳慷仁也提到，若是你有私事必須處理，那就是每天在跟時間賽跑，「通告有大概的時間，幾點到幾點大概要拍攝什麼場次，你會大概知道，如果中間有那麼幾場空班沒有你，那就是大展身手的時候，因為你可以去看個醫生、跑個銀行、辦點事情、喝個咖啡、買點貓砂…等等等，.然後在對的時間對的地點回到拍攝現場即可～」而對吳慷仁來說，如果能完成前一天規劃好的行程，都會小有成就感，「因為表示拍攝順利外，自己拿捏時間的功力也剛剛好，演員拍戲生活中的小確幸來自於此。」

最後，吳慷仁也透露新戲《有生之年》準備進入尾聲，還俏皮地寫下註記「#有生之年、#擠牙膏的人生、#收穫滿滿」。網友看到後則紛紛表示「喜歡看這樣的職場文章～希望多分享一點」、「這是乾淨的時間規劃大師」、「好厲害的時間管理」、「辛苦了，喜歡你詮釋的每一個角色，但要記得休息，平安健康才是有生之年最重要的事」、「期待你繼續演出更優質的戲劇，目前男演員有顏值有演技的，真的很稀少啊！」意外獲得8.9萬人按讚。