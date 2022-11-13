1000萬美元的鈔票（新台幣3.1億）堆在一起有多少？運彩史上最大豪賭客「床墊麥克」（Mattress Mack）因為太空人摘冠而抱回了7500萬美元彩金，他親自前往其中一家賭場BetMGM領取現鈔，用手推車運回自己的私人噴射機。床墊麥克上了年歲但身體硬朗，順利把這一車的錢載上飛機，嘴裡不斷地重複：「這錢好重。」

床墊麥克身旁有很多保全人員，他也可以請人幫他推車，但是自己推當然更爽啊。床墊麥克說：「這錢很重，手推車的輪胎都扁了，我從沒看過這麼多錢。但人生只活一次，我決定放手一博然後贏回所有現金。」其他賭場例如凱薩是以大張支票合影留念，凱薩的3000萬美元支票是運彩史上單筆最大彩金。

🗣 “This money is HEAVY!” - @MattressMack showed up with a WHEELBARROW to load $10,000,000 in cash onto the jet 😅💰 pic.twitter.com/XCI8TstCRd — BetMGM 🦁 (@BetMGM) November 11, 2022

以百元美鈔1公克來計算，1000萬大約重達100公斤。這些錢也不是全部拿回去享受，床墊麥克得先支付他店鋪的促銷費用，依照活動說明，世界大賽前購買3000美元指定寢具的客戶可以在太空人摘冠之後獲得全額退款，也就是免費獲得那些商品。床墊麥克最後不忘大喊：「太空人加油！」

然而「太空人王朝」能否延續下去？2019年太空人因為作弊案被揭發而陷入混亂，2020年2月，臨危受命過來整頓一切的是總管克里克（James Click）。太空人重返榮耀之後，克里克竟只獲得球隊開價1年續約，形同「逐客令」，克里克因此拂袖而去。