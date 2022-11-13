曾紅遍亞洲的74歲資深影后甄珍，日前與兒子章立衡(藝名:劉子千)赴北京處理和前夫劉家昌的官司後音訊全無，甚至傳出母子二人是因躲避親友借錢才神隱，甄珍10月則在社群駁斥傳言、強調一切安好，然而時隔至今，她的玉女歌手妹妹銀霞卻仍聯繫不上親姊，忍不住在社群發聲：「這是很異常行為」，也吐露內心的煎熬心聲。

甄珍8月21日起便驚傳失聯，身邊親友就連親妹銀霞也聯絡不上，上月她在臉書表示無奈心情：「昨夜又經歷地震恐慌！日子怎麽變成這樣？想找姊姊説話, 她在哪？最近我很心酸無力」，惹來大批粉絲擔憂，然而都過一個月仍找不到人，對此銀霞11日再度抒發與姐姐失聯的心情：「已3個月-整12週沒接到姊姊電話！這是很異常行為！這些日子我一人受的煎熬不是一般人能體會！」，顯見對姊姊的關心。

甄珍和兒子章立衡赴北京後僅9月初在微信朋友圈發文：「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝」，後來一度傳出是因甄珍不堪朋友長期向她借錢才會神隱，根據《三立新聞網》報導，甄珍對此強調任何人都無權代表她發言，若事情有進度會親自說明情況，就未再透露更多。

針對甄珍的行蹤成謎，粉絲們則安慰妹妹銀霞，姊姊身邊仍有兒子章立衡陪伴，也有人安慰姊姊可能專注在處理事情，是怕家人知道後擔心，因此要銀霞專心照顧身體就好，粉絲則會在她身後支持、也協助集氣盼他們母子均安。