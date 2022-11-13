九合一選舉投票日倒數中，台南市首度查獲市議員候選人涉嫌現金買票案！某山地原住民選區市議員候選人，涉嫌以每票1萬元至1.5萬元的高價向選民賄選。檢警昨天持搜索票執行搜索，並拘提市議員候選人及其助理2人，還傳喚鍾姓等17位選民到案後，今天凌晨向法院聲押候選人。

據了解，此次台南市山地原住民議員候選人，共有：賴惠美、施余興旺、伍宗康等3人。

台南地檢署檢察官錢鴻明日前接獲檢舉，指台南市議員第13選區（山地原住民區）某市議員候選人行賄選民，經掌握具體事證後，12日指揮法務部調查局台南市調查處、南部地區機動工作站、台南市政府警察局刑事警察大隊、新營警分局、永康警分局、警六分局、南檢黑金組檢察事務官，持搜索票前往候選人競選總部等處所執行搜索，並拘提市議員候選人及其助理2人，以及傳喚鍾姓等17位選民釐清案情。

檢察官偵訊後，認定該名市議員候選人於9月至11月間，涉嫌以每票現金1萬元至1萬5000元不等的代價，行賄具有山地原住民選舉權的選民，企圖以此影響選舉結果，涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，於13日凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見。

南檢檢察長葉淑文強調，查賄團隊已全體動員，將持續嚴查賄選情事，展現反賄選的決心，對於任何選舉不法情事均會積極查辦，也呼籲民眾若曾接獲候選人直接或透過他人賄選或任何不法情事，請以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並盡量留存證據，檢舉賄選因而查獲獎金最高可達1000萬元，且檢舉人身分絕對依法嚴加保密。