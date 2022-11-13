共和黨選情失利，美國前總統川普傳出在小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）婚禮前夕「結屎臉」，不過後續他的情緒明顯好轉，開心地勾著蒂芬妮走紅毯，還與前妻、蒂芬妮的生母罕見同框，蒂芬妮當天以一席銀白色的奢華婚紗亮相，非常美麗。

What a BEAUTIFUL family.



Congratulations Tiffany Trump!!! 🎉🎉🎉🙏🏻🙏🏻🙏🏻🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/uPZrjqrbgm — TPV Reports (@TPVReports) November 13, 2022

綜合《紐約郵報》（New York Post）「第6版」（Page Six）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，29歲的蒂芬妮昨（12）日與交往多年、具有黎巴嫩及法國血統的25歲富商男友布羅斯（Michael Boulos）步入禮堂，11日上午，外媒拍到川普勾著蒂芬妮練習走紅毯時全程「結屎臉」，似乎因為被指是共和黨選情失利的戰犯而心情不佳。

Grumpy Donald Trump spotted at daughter Tiffany's wedding rehearsal https://t.co/Kwp9wuogu7 pic.twitter.com/AugAgjojCl — New York Post (@nypost) November 11, 2022

不過當天下午起川普的心情似乎已明顯好轉，他罕見被拍到與第2任妻子、蒂芬妮的生母梅波斯（Marla Maples）同框，梅波斯原本就是演員、模特兒與歌手，即便已經59歲，11日晚間她以一襲淡藍綠色連身褲出席女兒的婚禮彩排晚餐會，簡單大方的造型凸顯高雅氣質與美貌。

川普更難得與前後任老婆同時合影，畫面中梅波斯站在川普的左邊，52歲、穿著金色露肩禮服的梅蘭妮亞站在右邊，三人都露出大大的笑容，川普更比了個讚，顯示心情非常好。

Donald Trump sandwiched between Tiffany Trump’s mom Marla Maples and Stepmom Melania Trump at Tiffany’s rehearsal dinner celebration sums up the Trump era. Perception is EVERYTHING to the Trump clan. pic.twitter.com/pbQgUp7jYN — Stephanie Winston Wolkoff (@SWinstonWolkoff) November 12, 2022

12日佛州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）的婚禮上，川普穿著一席黑色西裝，讓蒂芬妮勾著手步上紅毯，畫面顯示別著粉色胸花的川普露出微笑，蒂芬妮戴著頭紗、以一席黎巴嫩高級訂製婚紗品牌「Elie Saab」的長袖銀白色婚紗亮相，禮服上鑲嵌了滿滿的水晶，她放下大波浪金色捲髮，瀏海高高梳起，整體造型相當高雅，川普在蒂芬妮與布羅斯交換誓詞前親吻了女兒的臉頰一下。

蒂芬妮的伴娘團全穿著淡藍色禮服，同父異母的姊姊伊凡卡（Ivanka Trump）穿著同品牌的淡藍色女神風格禮服，相當明艷動人。

Congratulations to Tiffany Trump and her groom! What a beautiful wedding gown!#Tiffany pic.twitter.com/EZE5exDLYS — Gayle Trotter (@gayletrotter) November 12, 2022

Sparkling like a jewel! Tiffany Trump poses up with sister Ivanka moments before lavish Mar-a-Lago wedding https://t.co/TBenFyKyg5 pic.twitter.com/2VzR7Ma2XO — Daily Mail Online (@MailOnline) November 12, 2022

12日蒂芬妮婚禮上，41歲的伊凡卡穿著淡藍色女神禮服。（圖／TPG、達志影像）

Donald Trump poses with his second wife Marla Maples and Melania as the party begins at Mar-a-Lago for his daughter Tiffany's wedding https://t.co/IVbkNXiiUc pic.twitter.com/2DU5Xpi4Mr — Daily Mail Online (@MailOnline) November 12, 2022

蒂芬妮與布羅斯後續也與川普及梅波斯合影。

川普與梅波斯於1985年相遇，當時川普仍未與第一任妻子、伊凡卡的母親伊凡娜（Ivana Trump）離婚，他與梅波斯於1993年結婚，當時蒂芬妮已出生2個月，不過這段婚姻於1997年觸礁。伊凡娜於今年7月猝逝。

據《時人》（People）雜誌報導，梅波斯11日也在個人Instagram帳號放上一段蒂芬妮的成長短片，她在貼文中感性表示：「蒂芬妮：曾經妳還在我的懷裡，如今我看著妳與摯愛向前行，知道妳永遠都是我的寶貝，不論現在或婚禮之後，愛妳的媽媽。」