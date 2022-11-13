共和黨選情失利，美國前總統川普傳出在小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）婚禮前夕「結屎臉」，不過後續他的情緒明顯好轉，開心地勾著蒂芬妮走紅毯，還與前妻、蒂芬妮的生母罕見同框，蒂芬妮當天以一席銀白色的奢華婚紗亮相，非常美麗。
綜合《紐約郵報》（New York Post）「第6版」（Page Six）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，29歲的蒂芬妮昨（12）日與交往多年、具有黎巴嫩及法國血統的25歲富商男友布羅斯（Michael Boulos）步入禮堂，11日上午，外媒拍到川普勾著蒂芬妮練習走紅毯時全程「結屎臉」，似乎因為被指是共和黨選情失利的戰犯而心情不佳。
不過當天下午起川普的心情似乎已明顯好轉，他罕見被拍到與第2任妻子、蒂芬妮的生母梅波斯（Marla Maples）同框，梅波斯原本就是演員、模特兒與歌手，即便已經59歲，11日晚間她以一襲淡藍綠色連身褲出席女兒的婚禮彩排晚餐會，簡單大方的造型凸顯高雅氣質與美貌。
川普更難得與前後任老婆同時合影，畫面中梅波斯站在川普的左邊，52歲、穿著金色露肩禮服的梅蘭妮亞站在右邊，三人都露出大大的笑容，川普更比了個讚，顯示心情非常好。
12日佛州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）的婚禮上，川普穿著一席黑色西裝，讓蒂芬妮勾著手步上紅毯，畫面顯示別著粉色胸花的川普露出微笑，蒂芬妮戴著頭紗、以一席黎巴嫩高級訂製婚紗品牌「Elie Saab」的長袖銀白色婚紗亮相，禮服上鑲嵌了滿滿的水晶，她放下大波浪金色捲髮，瀏海高高梳起，整體造型相當高雅，川普在蒂芬妮與布羅斯交換誓詞前親吻了女兒的臉頰一下。
蒂芬妮的伴娘團全穿著淡藍色禮服，同父異母的姊姊伊凡卡（Ivanka Trump）穿著同品牌的淡藍色女神風格禮服，相當明艷動人。
蒂芬妮與布羅斯後續也與川普及梅波斯合影。
川普與梅波斯於1985年相遇，當時川普仍未與第一任妻子、伊凡卡的母親伊凡娜（Ivana Trump）離婚，他與梅波斯於1993年結婚，當時蒂芬妮已出生2個月，不過這段婚姻於1997年觸礁。伊凡娜於今年7月猝逝。
據《時人》（People）雜誌報導，梅波斯11日也在個人Instagram帳號放上一段蒂芬妮的成長短片，她在貼文中感性表示：「蒂芬妮：曾經妳還在我的懷裡，如今我看著妳與摯愛向前行，知道妳永遠都是我的寶貝，不論現在或婚禮之後，愛妳的媽媽。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。