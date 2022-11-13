多數人都希望能準時上下班，一名從事服務業的女網友表示，表訂下班時間是21時30分，近日一名客人在21時29分46秒進店內消費，導致她延後下班，趕不上捷運、公車，回到家的時間比平常晚半小時，她將其PO上網大吐苦水說，「拜託不要壓線進店好嗎？」貼文引發兩派網友吵翻。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，她的下班時間是21時30分，11日晚上一名客人在21時27分打電話到店裡說已到門口，她在電話中提醒客人，營業時間只到21時30分，但該名客人21時29分46秒才進店內，客人向她表示，「不想耽誤她的下班時間」。

原PO表示，工作的地方在捷運的尾站，若準時21時30分下班，2分鐘內趕到捷運站剛好上捷運，但該名客人導致她沒趕上捷運，下班車要再等10分鐘，後續導致公車也沒搭上，又要再花15分鐘，令她忍不住抱怨，「拜託！請不要壓線進店好嗎？你以為只耽誤我2至3分鐘的時間嗎？你耽誤我半個小時啊」。

心境曝光，引發兩派網友熱議，一派人認為「還有那種明明看到電燈都已經關到剩一盞，還硬要進來問還可以買嗎？」、「真的，這些人都不早早來買」、「營業時間內進入沒問題呀！營業時間結束就出去啊！服務業不等於活該晚下班欸」。

另一派人則認為，「客人在打烊前進來有什麼問題嗎？」、「營業時間就還沒結束啊 有什麼問題嗎？」、「妳不想別人21時29分才進店，就把表定營業時間提早到21時29分結束」、「妳有本事就去當老闆，然後想幾點營業就幾點營業啊！如果沒有本事，請守好自己的工作本份」。