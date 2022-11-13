日前香港演藝圈正在舉行《週年慶典節目巡禮2023》典禮，邀請將近150名明星出席，現場畫面可謂十分壯觀。據悉，出席該活動的有陳豪、陳瀅、黃翠如、陳自瑤、蔡思貝等人，並且大會在活動前特地設紅毯節目，讓明星們以最美的姿態亮相。

眾多TVB女星共襄盛舉，在造型上力求完美，首先亮相的是視后蔡思貝，只見她穿著低胸紅色的緊身短裙，露出白皙深邃的事業線，一頭烏黑的捲發顯得她別具女人味。除此之外，她的一雙修長的美腿格外搶鏡，性感的穿著吸引到不少目光。

面對這樣的場合，曾經被爆出婚姻被蔡思貝介入的正宮陳自瑤也不甘示弱，只見她穿著綠色的花邊緊身裙，且中間開V剪裁使時她疑似洩底，同時曬出一雙細長的美腿。今年41歲的陳自瑤，依舊保有凍齡美顏，看不出有任何一絲歲月的痕跡，令人稱羨。

然而，正當眾女星競相比美的同時，現場也發生了小小的狀況。只見，女星朱凱婷穿著綠色的有設計感的連衣裙，自信地望向鏡頭，但長禮服的側邊開岔設計相當高，讓她在上階梯時，差點露出大腿根部與三角地帶，也成為全場焦點。